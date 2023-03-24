Циципас: не хотел играть в Индиан-Уэллсе, но у ATP есть правила, которые заставляют

Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас заявил, что принял участие в «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) в неоптимальном состоянии из-за обязательств перед ATP.

«Я не хотел играть в Индиан-Уэллсе, на том турнире мне было очень тяжело. Я был вынужден выходить на корт. В ATP есть правила, которые заставляют играть, а я не из тех, кто любит сниматься после нескольких геймов. Надеюсь, тут играть будет веселее, и я смогу поменьше думать о руке. К счастью, сейчас мне лучше», — приводит слова Циципаса L'Equipe.

На минувшем турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе греческий теннисист провёл первый матч после паузы из-за травмы плеча и сразу проиграл австралийскому теннисисту Джордану Томпсону (87-я ракетка мира).