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Роман Сафиуллин проиграл Баррере и выбыл из турнира в Майами в первом круге

Российский теннисист Роман Сафиуллин (104-я ракетка мира) проиграл представителю Франции Грегуара Баррере (65-я ракетка мира) в первом круге турнира серии «Masters» в Майами (США).

Француз выиграл со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. За это время Грегуар совершил восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 10 возможных брейк-пойнтов. В свою очередь, Роман сделал шесть эйсов, совершил семь двойных ошибок и реализовал три из пяти возможных брейк-пойнтов.

Во втором круге Баррера встретится с британцем Кэмероном Норри (11-я ракетка мира).

Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.