Роман Сафиуллин проиграл Баррере и выбыл из турнира в Майами в первом круге
Поделиться
Российский теннисист Роман Сафиуллин (104-я ракетка мира) проиграл представителю Франции Грегуара Баррере (65-я ракетка мира) в первом круге турнира серии «Masters» в Майами (США).
Француз выиграл со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. За это время Грегуар совершил восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 10 возможных брейк-пойнтов. В свою очередь, Роман сделал шесть эйсов, совершил семь двойных ошибок и реализовал три из пяти возможных брейк-пойнтов.
Во втором круге Баррера встретится с британцем Кэмероном Норри (11-я ракетка мира).
Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.
Комментарии
- 24 марта 2023
-
03:55
-
03:34
-
03:27
-
01:52
-
00:33
-
00:15
- 23 марта 2023
-
23:51
-
23:01
-
22:40
-
21:33
-
21:11
-
20:54
-
20:34
-
20:19
-
19:51
-
19:34
-
18:55
-
18:52
-
18:33
-
18:05
-
16:34
-
16:16
-
15:37
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:03
-
12:24
-
12:17
-
11:14
-
10:28
-
10:00
-
09:40
Партнерский контент