Рыбакина обыграла Калинскую и вышла в третий круг турнира в Майами

Российская теннисистка Анна Калинская (64-я ракетка мира) проиграла в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Россиянка уступила казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной (седьмая ракетка мира).
Рыбакина одержала победу со счётом 7:5, 4:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. На счету Рыбакиной 14 эйсов, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13. Калинская однажды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных.
В третьем круге Рыбакина сыграет с представительницей Испании Паулой Бадосой (21-я ракетка мира).
Призовой фонд турнира в Майами у женщин составляет $ 8,8 млн. Турнир продлится до 2 апреля. Действующей победительницей турнира является полька Ига Свёнтек.
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