Майами — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей второго игрового дня

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Сегодня, 24 марта, в Майами (США) прошёл второй игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами мужской части соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами. Результаты второго игрового дня

Федерико Кория (Аргентина) — Иржи Легечка (Чехия) – 3:6, 4:6

Йосуке Ватануки (Япония, Q) — Бенуа Пэр (Франция, Q) – 6:4, 7:5

Грегуар Баррер (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия, Q) – 6:4, 3:6, 6:3

Павел Котов (Россия, Q) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 2:6, 2:6

Лоренцо Сонего (Италия) — Доминик Тим (Австрия, WC) – 7:6, 6:2

С полным результатами турнира можно ознакомиться здесь.

Матчи основной сетки «Мастерса» в Майами пройдут с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд соревнований у мужчин составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.