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Майами-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей третьего игрового дня

Майами-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей третьего игрового дня
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Сегодня, 24 марта, в Майами (США) прошёл третий игровой день турнира серии WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Теннис. WTA-1000 в Майами. Результаты третьего игрового дня

Дарья Касаткина (Россия, 8) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 2:6, 2:6.
Джессика Пегула (США, 3) — Кэтрин Себов (Канада) — 6:3, 6:1.
Анастасия Потапова (Россия, 27) — Марта Костюк (Украина) — 6:1, 6:3.
Людмила Самсонова (Россия, 12) — Виктория Голубич (Швейцария, Q) — 6:1, 6:1.
Магда Линетт (Польша, 20) – Евгения Родина (Россия, SR) – 6:3, 6:4.
Виктория Азаренко (Беларусь, 14) – Камила Джорджи (Италия) – 6:3, 6:1.
Елена Рыбакина (Казахстан, 10) – Анна Калинская (Россия) – 7:5, 4:6, 6:3.

С полным расписанием турнира можно ознакомиться здесь.

WTA-1000 в Майами. Турнирная сетка

Общий призовой фонд престижного турнира в Майами у женщин составляет $ 8,8 млн. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы ребра.

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