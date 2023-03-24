Майами-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей третьего игрового дня

Сегодня, 24 марта, в Майами (США) прошёл третий игровой день турнира серии WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Теннис. WTA-1000 в Майами. Результаты третьего игрового дня
Дарья Касаткина (Россия, 8) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 2:6, 2:6.
Джессика Пегула (США, 3) — Кэтрин Себов (Канада) — 6:3, 6:1.
Анастасия Потапова (Россия, 27) — Марта Костюк (Украина) — 6:1, 6:3.
Людмила Самсонова (Россия, 12) — Виктория Голубич (Швейцария, Q) — 6:1, 6:1.
Магда Линетт (Польша, 20) – Евгения Родина (Россия, SR) – 6:3, 6:4.
Виктория Азаренко (Беларусь, 14) – Камила Джорджи (Италия) – 6:3, 6:1.
Елена Рыбакина (Казахстан, 10) – Анна Калинская (Россия) – 7:5, 4:6, 6:3.
С полным расписанием турнира можно ознакомиться здесь.
Общий призовой фонд престижного турнира в Майами у женщин составляет $ 8,8 млн. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы ребра.
- 24 марта 2023
-
10:00
-
09:57
-
09:19
-
09:00
-
06:48
-
03:55
-
03:34
-
03:27
-
01:52
-
00:33
-
00:15
- 23 марта 2023
-
23:51
-
23:01
-
22:40
-
21:33
-
21:11
-
20:54
-
20:34
-
20:19
-
19:51
-
19:34
-
18:55
-
18:52
-
18:33
-
18:05
-
16:34
-
16:16
-
15:37
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:03
-
12:24