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Видеообзор победы Елены Рыбакиной над Анной Калинской на турнире в Майами

Чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла российскую теннисистку Анну Калинскую (64-я ракетка мира) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Рыбакина одержала победу со счётом 7:5, 4:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. На счету Рыбакиной 14 эйсов, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13. Калинская однажды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных.

«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты матча.

Видео доступно на канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

В третьем круге Рыбакина сыграет с представительницей Испании Паулой Бадосой (21-я ракетка мира).

Призовой фонд турнира в Майами у женщин составляет $ 8,8 млн. Турнир продлится до 2 апреля. Действующей победительницей турнира является полька Ига Свёнтек.