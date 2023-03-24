Костюк — об отношении к российским и белорусским игрокам: очевидно, есть напряжение

Украинская теннисистка Марта Костюк заявила, что руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) проигнорировало просьбу о проведении встречи со спортсменками из её страны. Накануне Костюк проиграла россиянке Анастасии Потаповой во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами — 1:6, 3:6. После игры украинка не стала пожимать руку российской теннисистке.

«Мы хотели провести встречу с WTA, но её не получилось. Ответа нет. Ничего. Просто тишина», — цитирует Костюк Daily Mail.

Украинская теннисистка также ответила на слова второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко, не очень хорошо оценившей атмосферу в туре и отношение к российским и белорусским игрокам на фоне ситуации на Украине.

«Я могла бы не здороваться с некоторыми игроками, но я и так никогда ни к кому не обращалась. Может быть, я сама распространяю ненависть, просто находясь там. Я не знаю, что конкретно имеется в виду. Но, очевидно, есть напряжённость — мы не друзья.

Меня просто ещё больше возненавидят, что бы я ни сказала. Большинство сообщений, которые я получаю, просто ужасны», — сказала украинская теннисистка.