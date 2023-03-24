Циципас и Алькарас провели совместную тренировку в Майами

Испанский теннисист Карлос Алькарас (первая ракетка мира) и грек Стефанос Циципас (третий в рейтинге ATP) провели совместную тренировку в Майами.

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Оба теннисиста начнут своё выступление на турнире серии «Мастерс» в Майами (США) со второго круга. Алькарас сегодня, 24 марта, сыграет с представителем Аргентины Факундо Багнисом (100-я ракетка мира). Стефанос Циципас в матче второго круга встретится с французом Ришаром Гаске (40). Эта игра состоится завтра, 25 марта.

Матчи основной сетки «Мастерса» в Майами пройдут с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд соревнований у мужчин составляет $ 8,8 млн. Карлос Алькарас является действующим победителем турнира. В прошлом году он в финале обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:5, 6:4.