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ATP ищет новый город на замену Милану для проведения молодёжного Итогового турнира

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) ищет новый город для проведения молодёжного Итогового турнира (U21). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В период с 2017 по 2022 год соревнования среди восьми лучших игроков не старше 21 года проходили в Милане (Италия). Теперь ассоциация ищет город, в котором сможет проводить их с 2023 по 2027 год.

Напомним, Итоговый чемпионат ATP тоже проводится в Италии — в Турине. Поэтому весьма вероятным видится решение организаторов о выборе другой страны для проведения соревнований лучших молодых теннисистов.

Действующим победителем молодёжного Итогового турнира ATP является американец Брэндон Накашима. В прошлогоднем финале он со счётом 4:3 (7:5), 4:3 (8:6), 4:2 обыграл чеха Иржи Легечку. Призовой фонд соревнований составил $ 1,4 млн.