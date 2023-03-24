Рыбакина: второй сет пошёл не по плану, Калинская выполнила несколько отличных ударов

Чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу над российской теннисисткой Анной Калинской (64-я ракетка мира) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США) — 7:5, 4:6, 6:3.

«Я счастлива, что мне удалось победить. У меня были шансы завершить матч во втором сете, но не хватило сил и энергии. Калинская выполнила несколько отличных ударов, а я допустила двойную ошибку. Во втором сете всё пошло не по моему плану. Хорошо, что в третьей партии я нашла свой путь и смогла добиться победы.

У меня было всего два дня на отдых после Индиан-Уэллса, да и сегодняшний день получился очень длинным, мы закончили очень поздно. Разные корты, разные мячи — всё это очень непростые условия. Но, надеюсь, эти три сета помогут мне в следующем раунде», — приводит слова Рыбакиной официальный сайт WTA.

В третьем круге турнира WTA-1000 в Майами Елена Рыбакина сыграет с представительницей Испании Паулой Бадосой (21-я ракетка мира).