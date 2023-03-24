«Меня это не беспокоит». Пегула поддержала идею Тиафо разрешить общение на трибунах

Третья ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула поддержала идею соотечественника Фрэнсиса Тиафо разрешить болельщикам разговаривать во время матчей.

«Я думаю так же. Я тоже из тех, кто разделяет это мнение. Меня действительно не беспокоит, если люди стоят, кричат ​​или разговаривают. Так что да, я вижу эту идею классной для рассмотрения.

Я думаю, да, чтобы привнести в спорт немного индивидуальности, мы должны начать смотреть на некоторые вещи по-другому, чтобы затронуть молодое поколение. И такие парни, как Фо, у которых столько индивидуальности и столько энергии, им нравятся, у них такая замечательная фан-база, и у них так много поклонников за пределами тенниса, я чувствую это благодаря его энергии. Поэтому я думаю, что что-то, что могло бы это дополнить, действительно помогло бы спорту», — приводит слова Пегулы Tennis 365.