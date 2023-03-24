Александрова обыграла американку Таунсенд и вышла в третий круг турнира в Майами
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Российская теннисистка Екатерина Александрова (18-я ракетка мира) нанесла поражение американке Тэйлор Таунсенд (123-й номер рейтинга WTA) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Россиянка одержала победу со счётом 6:3, 5:7, 6:4.
Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут.
Александрова выполнила 11 эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми. Её соперница 14 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала единственный имевшийся у неё брейк-пойнт.
Следующей соперницей россиянки станет победительница противостояния Лейла Фернандес (Канада) — Белинда Бенчич (Швейцария). Их матч пройдёт ближайшей ночью и начнётся не ранее 0:45 мск.
Майами (ж). 2-й круг
24 марта 2023, пятница. 18:10 МСК
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
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