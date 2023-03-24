Александрова обыграла американку Таунсенд и вышла в третий круг турнира в Майами

Российская теннисистка Екатерина Александрова (18-я ракетка мира) нанесла поражение американке Тэйлор Таунсенд (123-й номер рейтинга WTA) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Россиянка одержала победу со счётом 6:3, 5:7, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут.

Александрова выполнила 11 эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми. Её соперница 14 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала единственный имевшийся у неё брейк-пойнт.

Следующей соперницей россиянки станет победительница противостояния Лейла Фернандес (Канада) — Белинда Бенчич (Швейцария). Их матч пройдёт ближайшей ночью и начнётся не ранее 0:45 мск.