Рублёв в двух сетах обыграл Вулфа и вышел в третий круг «Мастерса» в Майами

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв нанёс поражение американцу Джеффри-Джону Вулфу в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами. Поединок проходил на хардовом покрытии второго по значимости корта «Грэндстэнд» и закончился победой россиянина со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту.

Российский теннисист выполнил 16 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи. Его соперник семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и использовал один брейк-пойнт из шести.

Следующим соперником Рублёва станет серб Миомир Кецманович либо француз Уго Умбер. Их матч состоится сегодня, 24 марта, и начнётся не ранее 21:00 мск.

Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8 800 000.