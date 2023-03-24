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Рублёв в двух сетах обыграл Вулфа и вышел в третий круг «Мастерса» в Майами

Рублёв в двух сетах обыграл Вулфа и вышел в третий круг «Мастерса» в Майами
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Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв нанёс поражение американцу Джеффри-Джону Вулфу в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами. Поединок проходил на хардовом покрытии второго по значимости корта «Грэндстэнд» и закончился победой россиянина со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту.

Российский теннисист выполнил 16 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи. Его соперник семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и использовал один брейк-пойнт из шести.

Следующим соперником Рублёва станет серб Миомир Кецманович либо француз Уго Умбер. Их матч состоится сегодня, 24 марта, и начнётся не ранее 21:00 мск.

Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8 800 000.

Майами (м). 2-й круг
24 марта 2023, пятница. 18:15 МСК
Джеффри-Джон Вулф
США
Джеффри-Джон Вулф
Д. Вулф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		4  
7 7 		6  
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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