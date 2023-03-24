Рублёв в двух сетах обыграл Вулфа и вышел в третий круг «Мастерса» в Майами

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв нанёс поражение американцу Джеффри-Джону Вулфу в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами. Поединок проходил на хардовом покрытии второго по значимости корта «Грэндстэнд» и закончился победой россиянина со счётом 7:6 (7:3), 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту.
Российский теннисист выполнил 16 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи. Его соперник семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и использовал один брейк-пойнт из шести.
Следующим соперником Рублёва станет серб Миомир Кецманович либо француз Уго Умбер. Их матч состоится сегодня, 24 марта, и начнётся не ранее 21:00 мск.
Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8 800 000.
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