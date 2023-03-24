Шаповалов обыграл Пелью во втором круге Miami Open
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Канадский теннисист Денис Шаповалов (30-я ракетка мира) обыграл аргентинца Гидо Пелью (6:3, 3:6, 6:3) и вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
Продолжительность матча составила 1 час 55 минут.
Шаповалов выполнил 13 эйсов, допустил столько же двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. Его соперник два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и использовал два брейк-пойнта из пяти.
Следующим соперником канадского теннисиста станет победитель противостояния между двумя американцами Тейлор Фритц — Эмилио Нава. Их матч начнётся сегодня не ранее 20:30 мск.
Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.
Майами (м). 2-й круг
24 марта 2023, пятница. 18:10 МСК
Гидо Пелья
Г. Пелья
Окончен
1 : 2
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Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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