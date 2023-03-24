Шаповалов обыграл Пелью во втором круге Miami Open

Канадский теннисист Денис Шаповалов (30-я ракетка мира) обыграл аргентинца Гидо Пелью (6:3, 3:6, 6:3) и вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Продолжительность матча составила 1 час 55 минут.

Шаповалов выполнил 13 эйсов, допустил столько же двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. Его соперник два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и использовал два брейк-пойнта из пяти.

Следующим соперником канадского теннисиста станет победитель противостояния между двумя американцами Тейлор Фритц — Эмилио Нава. Их матч начнётся сегодня не ранее 20:30 мск.

Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.