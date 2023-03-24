Баутиста-Агут проиграл Руусувуори и покидает Miami Open

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (28-я ракетка мира) не смог преодолеть барьер второго круга «Мастерса» в Майами (США), уступив финну Эмилю Руусувуори (54-й номер рейтинга ATP) со счётом 4:6, 6:7 (5:7).

Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут.

Руусувуори выполнил семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. Баутиста-Агут один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и использовал два брейк-пойнта из девяти.

Следующим соперником финна станет победитель противостояния Таро Дэниэл (Япония) — Александр Зверев (Германия).

Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.