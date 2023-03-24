Баутиста-Агут проиграл Руусувуори и покидает Miami Open
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Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (28-я ракетка мира) не смог преодолеть барьер второго круга «Мастерса» в Майами (США), уступив финну Эмилю Руусувуори (54-й номер рейтинга ATP) со счётом 4:6, 6:7 (5:7).
Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут.
Руусувуори выполнил семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. Баутиста-Агут один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и использовал два брейк-пойнта из девяти.
Следующим соперником финна станет победитель противостояния Таро Дэниэл (Япония) — Александр Зверев (Германия).
Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.
Майами (м). 2-й круг
24 марта 2023, пятница. 18:10 МСК
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
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Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
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