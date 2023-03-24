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У Жабер вновь случились проблемы с давлением во время матча с Грачёвой

У Жабер вновь случились проблемы с давлением во время матча с Грачёвой
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В эти минуты проходит матч турнира категории WTA-1000 в Майами (США), в котором российская теннисистка Варвара Грачёва играет с пятой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса.

Во втором сете при счёте 3:0 в пользу Грачёвой её соперница вновь пожаловалась на давление и взяла медицинский тайм-аут. Напомним, те же проблемы беспокоили Жабер и по ходу её предыдущего матча с другой россиянкой Дарьей Касаткиной. В тот раз Онс была вынуждена принять таблетку.

Сегодня Жабер смогла обойтись без медикаментов, и после того, как врач послушал её лёгкие стетоскопом, тунисская теннисистка продолжила матч.

Майами (ж). 2-й круг
24 марта 2023, пятница. 20:15 МСК
Варвара Грачёва
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

Первый сет уверенно взяла россиянка, которая выиграла его со счётом 6:2.

Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Турнир продлится до 2 апреля. Его действующей победительницей является полька Ига Свёнтек.

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