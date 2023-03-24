Ольховский назвал причину последних неудач Касаткиной

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что проблемы российской теннисистки Дарьи Касаткиной кроются в психологии.

«Я считаю, что Дарье не хватает уверенности. В женском теннисе сейчас сложилась такая ситуация, когда есть тройка лидеров Свёнтек – Соболенко – Рыбакина, а уровень остальных примерно равный. Поэтому успех во встречах между ними определяется в первую очередь игрой на задней линии. А здесь всё зависит от психологического состояния и уверенности в своих ударах. В женском теннисе, в отличие от мужского, сейчас подача не играет решающей роли, потому что никто на данный момент не обладает такой мощной подачей, какая была у Серены Уильямс», – сказал Ольховский в интервью Vprognoze.

Напомним, 23 марта Касаткина проиграла во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами бельгийке Элисе Мертенс.