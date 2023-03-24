Фритц без проблем вышел в третий круг Miami Open, обыграв 182-ю ракетку мира
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10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц не испытал проблем с соотечественником Эмилио Навой (182-й номер рейтинга ATP) во втором круге «Мастерса» в Майами, одержав победу со счётом 6:4, 6:1.
Продолжительность матча составила 1 час ровно.
Фритц выполнил восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. Его соперник три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и использовал один брейк-пойнт из двух.
Следующим соперником Фритца станет канадский теннисист Денис Шаповалов, который ранее переиграл аргентинца Гидо Пелью.
Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.
Майами (м). 2-й круг
24 марта 2023, пятница. 22:30 МСК
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 0
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Эмилио Нава
Э. Нава
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