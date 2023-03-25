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Стало известно примерное время начала матчей Медведева и Хачанова во 2-м круге Miami Open

ATP и WTA опубликовали расписание пятого игрового дня проходящего в эти дни турнира Miami Open. Соревнования продлятся до 5 апреля.

Начало матчей россиян

Людмила Самсонова (Россия, 12) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) — не ранее 18:00 мск

Анастасия Потапова (Россия, 27) — Кори Гауфф (США, 6) — не ранее 20:00 мск

Даниил Медведев (Россия, 5) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания, 85) — не ранее 2:00 мск.

Поединок между россиянином Кареном Хачановым и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри поставлен четвёртым по очереди на первом корте, матчи на котором начнутся не ранее 18:00 мск.

Призовой фонд соревнований в Майами составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира у мужчин является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. У женщин победу в прошлом году одержала полька Ига Свёнтек.