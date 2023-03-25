Гарсия проиграла 74-й ракетке мира и покидает Miami Open

Четвёртая ракетка мира, французская теннисистка Каролин Гарсия неожиданно уступила 74-й ракетке мира Соране Кырсте из Румынии в матче второго круга Miami Open (2:6, 3:6).

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.

Гарсия выполнила четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Её соперница три раза подала навылет, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

Следующей соперницей Кырсти станет чешская теннисистка Каролина Мухова, которая ранее не оставила шансов китаянке Чжу Линь.

Призовой фонд соревнований в Майами составляет $ 8 800 000. Турнир продлится до 2 апреля. Его действующей победительницей является полька Ига Свёнтек.