Гарсия проиграла 74-й ракетке мира и покидает Miami Open
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Четвёртая ракетка мира, французская теннисистка Каролин Гарсия неожиданно уступила 74-й ракетке мира Соране Кырсте из Румынии в матче второго круга Miami Open (2:6, 3:6).
Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.
Гарсия выполнила четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Её соперница три раза подала навылет, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.
Следующей соперницей Кырсти станет чешская теннисистка Каролина Мухова, которая ранее не оставила шансов китаянке Чжу Линь.
Призовой фонд соревнований в Майами составляет $ 8 800 000. Турнир продлится до 2 апреля. Его действующей победительницей является полька Ига Свёнтек.
Майами (ж). 2-й круг
24 марта 2023, пятница. 23:20 МСК
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
0 : 2
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Сорана Кырстя
С. Кырстя
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