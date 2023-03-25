Соболенко обыграла Роджерс и вышла в третий круг турнира в Майами
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
В матче второго круга Соболенко обыграла американскую теннисистку Шелби Роджерс со счётом 6:4, 6:3. Их встреча продлилась 1 час 20 минут. Соболенко четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Роджерс три эйса, одна одной двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Следующей соперницей Соболенко станет чешская теннисистка Мари Боузкова.
Общий призовой фонд престижного турнира в Майами составляет $ 17,6 млн. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.
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