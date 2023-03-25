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Илья Ивашко уступил Касперу Рууду во втором круге «Мастерса» в Майами

Илья Ивашко уступил Касперу Рууду во втором круге «Мастерса» в Майами
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Четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не испытал проблем в матче с белорусом Ильёй Ивашко (80-й номер рейтинга ATP) во втором круге «Мастерса» в Майами, одержав победу со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты.

Рууд выполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Ивашко пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал один брейк-пойнт из трёх.

Следующим соперником Фритца станет голландский теннисист Ботик ван де Зандсхулп (32-й номер рейтинга ATP).

Призовой фонд мужской части турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Майами (м). 2-й круг
25 марта 2023, суббота. 02:10 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Илья Ивашко
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
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