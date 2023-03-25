Илья Ивашко уступил Касперу Рууду во втором круге «Мастерса» в Майами

Четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не испытал проблем в матче с белорусом Ильёй Ивашко (80-й номер рейтинга ATP) во втором круге «Мастерса» в Майами, одержав победу со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты.

Рууд выполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Ивашко пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал один брейк-пойнт из трёх.

Следующим соперником Фритца станет голландский теннисист Ботик ван де Зандсхулп (32-й номер рейтинга ATP).

Призовой фонд мужской части турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.