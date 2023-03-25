Эрика Андреева проиграла Магдалене Фрех во втором круге турнира в Майами

18-летняя российская теннисистка Эрика Андреева проиграла во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Эрика Андреева уступила 25-летней теннисистке из Польши Магдалене Фрех со счётом 6:4, 1:6, 1:6. Их встреча продлилась 1 час 59 минут. Андреева ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Фрех три эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 17.

Следующей соперницей Фрех станет российская теннисистка Варвара Грачёва (54-й номер рейтинга WTA).

Общий призовой фонд престижного турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.