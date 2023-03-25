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Эрика Андреева проиграла Магдалене Фрех во втором круге турнира в Майами

Эрика Андреева проиграла Магдалене Фрех во втором круге турнира в Майами
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18-летняя российская теннисистка Эрика Андреева проиграла во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Эрика Андреева уступила 25-летней теннисистке из Польши Магдалене Фрех со счётом 6:4, 1:6, 1:6. Их встреча продлилась 1 час 59 минут. Андреева ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Фрех три эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 17.

Следующей соперницей Фрех станет российская теннисистка Варвара Грачёва (54-й номер рейтинга WTA).

Общий призовой фонд престижного турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.

Майами (ж). 2-й круг
25 марта 2023, суббота. 02:30 МСК
Магдалена Фрех
Польша
Магдалена Фрех
М. Фрех
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		1 1
         
Эрика Андреева
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Комментарии
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