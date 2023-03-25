Зверев проиграл Дэниэлу и выбыл из турнира в Майами во втором круге

Немецкий теннисист русского происхождения Александр Зверев (15-я ракетка мира) проиграл представителю Японии Таро Дэниэлу (97-я ракетка мира) во втором круге турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Японец выиграл со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. За это время Дэниэл сделал две подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. В свою очередь, Зверев сделал пять эйсов, одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Во третьем круге Таро встретится с финном Эмилем Руусувуори (54-я ракетка мира).

Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.