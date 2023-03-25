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Зверев проиграл Дэниэлу и выбыл из турнира в Майами во втором круге

Зверев проиграл Дэниэлу и выбыл из турнира в Майами во втором круге
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Немецкий теннисист русского происхождения Александр Зверев (15-я ракетка мира) проиграл представителю Японии Таро Дэниэлу (97-я ракетка мира) во втором круге турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Японец выиграл со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. За это время Дэниэл сделал две подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. В свою очередь, Зверев сделал пять эйсов, одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Во третьем круге Таро встретится с финном Эмилем Руусувуори (54-я ракетка мира).

Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.

Майами (м). 2-й круг
25 марта 2023, суббота. 03:55 МСК
Таро Дэниэл
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		4  
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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