Александр Зверев впервые с 2018 года проиграл сет со счётом 0:6
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Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев впервые с 2018 года отдал сопернику сет со счётом 0:6.
Это произошло во втором круге турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Зверев (13) со счётом 0:6, 4:6 проиграл японцу Таро Даниэлю (WC). Отметим, что для 30-летнего японца это четвёртая победа в карьере над соперником из топ-20.
В последний раз Зверев (4) проигрывал партию с «баранкой» на Уимблдоне-2018 в матче третьего круга с представителем Латвии Эрнестом Гулбисом (Q). Та встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 5:7, 6:3, 6:0 в пользу Гулбиса.
Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.
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