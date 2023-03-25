Соболенко — о проблеме с ногой: постараюсь её решить и быть готовой к предстоящему матчу

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о проблеме с ногой в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США) с американкой Шелби Роджерс. Соболенко одержала победу со счётом 6:4, 6:3.

«Пока я чувствую себя нормально. Я постараюсь решить эту проблему и быть готовой к предстоящему матчу. Это было тяжёлое противостояние. Очень рада, что смогла закончить матч в двух сетах, несмотря на проблемы с ногой», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

Напомним, Соболенко вышла в третий круг турнира. На этом этапе теннисистка сыграет с чешской спортсменкой Мари Боузковой.

Общий призовой фонд престижного турнира в Майами составляет $ 17,6 млн. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.