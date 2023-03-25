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Ник Кирьос опубликовал стильное фото со своей девушкой

Ник Кирьос опубликовал стильное фото со своей девушкой
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Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в социальных сетях редкие фото в костюме. В кадре с Ником позирует его девушка Костен Хатци.

Фото: из личного архива Ника Кирьоса

Фото: из личного архива Ника Кирьоса

Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. Таким образом, Кирьос не принимал участие в официальных матчах текущего сезона.

Прошлый сезон стал для австралийца одним из самых успешных. На его старте он вместе с соотечественником, Танаси Коккинакисом, выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.

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