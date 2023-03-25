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«Она нашла свою нишу». Легендарный Джимми Коннорс оценил игру Елены Рыбакиной

«Она нашла свою нишу». Легендарный Джимми Коннорс оценил игру Елены Рыбакиной
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Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джимми Коннорс высказался о казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной.

«Она нашла свою нишу и делает то, что позволяет ей играть в успешный теннис. Вы должны найти свой собственный путь не только в игре, но и в эмоциях, потому что эмоции контролируют многое из того, что происходит в самой игре. Так что не менее важно чувствовать себя комфортно в своей игре.

Она улыбается, но немного стесняется. Это нормально. Это не влияет на её теннис. Теннисный результат имеет значение. Вы там не для того, чтобы стать популярным. Вы там, чтобы выиграть теннисный матч, и всё. Кажется, ей очень комфортно, особенно учитывая результаты за последние 9–10 месяцев», — приводит слова Коннорса Sportskeeda.

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