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Иржи Легечка вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, где может сыграть с Хачановым

Иржи Легечка вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, где может сыграть с Хачановым
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Чешский теннисист Иржи Легечка (44-я ракетка мира) обыграл итальянца Лоренцо Музетти (21-я ракетка мира) и вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Легечка выиграл со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Легечка сделал четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. В свою очередь, Музетти сделал два эйса, две двойные ошибки и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

В третьем круге Легечка встретится с победителем пары Карен Хачанов (Россия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.

Майами (м). 2-й круг
25 марта 2023, суббота. 19:10 МСК
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Комментарии
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