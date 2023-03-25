Иржи Легечка вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, где может сыграть с Хачановым

Чешский теннисист Иржи Легечка (44-я ракетка мира) обыграл итальянца Лоренцо Музетти (21-я ракетка мира) и вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Легечка выиграл со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Легечка сделал четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. В свою очередь, Музетти сделал два эйса, две двойные ошибки и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

В третьем круге Легечка встретится с победителем пары Карен Хачанов (Россия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.