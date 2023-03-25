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Алекс Молчан с трудом прошёл в 3-й круг турнира в Майами, где может сыграть с Медведевым

Алекс Молчан с трудом прошёл в 3-й круг турнира в Майами, где может сыграть с Медведевым
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Словацкий теннисист Алекс Молчан (56-я ракетка мира) обыграл японца Йосихито Нисиоку (34-я ракетка мира) и вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Алекс Молчан выиграл со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту. За это время Нисиока сделал три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 17 брейк-пойнтов. Алекс Молчан сделал шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

В третьем круге Молчан встретится с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания).

Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.

Майами (м). 2-й круг
25 марта 2023, суббота. 20:20 МСК
Йосихито Нисиока
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 2
7 7 		1 6
         
Алекс Молчан
Словакия
Алекс Молчан
А. Молчан
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