Алекс Молчан с трудом прошёл в 3-й круг турнира в Майами, где может сыграть с Медведевым

Словацкий теннисист Алекс Молчан (56-я ракетка мира) обыграл японца Йосихито Нисиоку (34-я ракетка мира) и вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
Алекс Молчан выиграл со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту. За это время Нисиока сделал три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 17 брейк-пойнтов. Алекс Молчан сделал шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.
В третьем круге Молчан встретится с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания).
Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.
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