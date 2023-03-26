Медведев — Карбальес-Баэна: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга турнира в Майами

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Сегодня, 26 марта, российский теннисист Даниил Медведев (пятая ракетка мира) встретится с испанцем Роберто Карбальес-Баэной в матче второго круга турнира категории «Мастерс» в Майами (США). Игра состоится на центральном корте «Хард Рок Стэдиум» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 2:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Даниилом Медведевым и Роберто Карбальес-Баэной.

Единственный предыдущий поединок между ними завершился уверенной победой Даниила в трёх сетах (6:2, 7:5, 6:1) во втором круге Australian Open — 2021.

Победитель встречи сыграет в третьем круге с представителем Словакии Алексом Молчаном. Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.