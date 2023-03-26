Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виктория Азаренко не смогла обыграть Магду Линетт и покинула турнир в Майами

Виктория Азаренко не смогла обыграть Магду Линетт и покинула турнир в Майами
Аудио-версия:
Комментарии

Польская теннисистка Магда Линетт (19-я ракетка мира) вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), обыграв белоруску Викторию Азаренко (16-я ракетка мира).

Линетт одержала победу со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 27 минут. Азаренко четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Линетт семь эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В четвёртом круге Линетт встретится с победительницей пары Джессика Пегула (США) — Даниэль Коллинз (США). Призовой фонд престижного женского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.

Майами (ж). 3-й круг
25 марта 2023, суббота. 22:00 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 6
6 3 		6 4
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023