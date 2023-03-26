Виктория Азаренко не смогла обыграть Магду Линетт и покинула турнир в Майами

Польская теннисистка Магда Линетт (19-я ракетка мира) вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), обыграв белоруску Викторию Азаренко (16-я ракетка мира).

Линетт одержала победу со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 27 минут. Азаренко четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Линетт семь эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В четвёртом круге Линетт встретится с победительницей пары Джессика Пегула (США) — Даниэль Коллинз (США). Призовой фонд престижного женского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.