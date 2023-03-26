Видеообзор поражения Людмилы Самсоновой в третьем круге турнира в Майами
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Российская теннисистка Людмила Самсонова (15-я ракетка мира) проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь (23-я ракетка мира) и не смогла выйти в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Людмила Самсонова уступила китайской теннисистке со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 3:6. Их встреча продлилась 3 часа 8 минут.
«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты матча.
Видео доступно на канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
В следующем круге Чжэн Циньвэнь встретится с россиянкой Анастасией Потаповой. Призовой фонд престижного женского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы ребра.
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