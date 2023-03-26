Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кудерметова и Самсонова успешно стартовали на турнире в Майами в парном разряде

Кудерметова и Самсонова успешно стартовали на турнире в Майами в парном разряде
Аудио-версия:
Комментарии

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова в 1/8 финала турнира в Майами в парном разряде. На стадии 1/16 финала они обыграли американский дуэт Каролин Долхайд и Мэдисон Кис со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. За это время Кудерметова и Самсонова сделали одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 3 из 7 брейк-пойнтов. Долхайд и Кис, в свою очередь, сделали две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 1 из 7 брейк-пойнт.

В следующем круге россиянки сыграют с украино-латвийским дуэтом Людмила Киченок/Елена Остапенко.

Действующими победителями турнира являются россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд, который в финальном матче прошлого года обыграли россиянку Веронику Кудерметову и бельгийку Элизу Мертенс.

Материалы по теме
Медведев и Хачанов рвутся в 3-й круг Майами. Потапова победила, а Самсонова — нет. LIVE!
Live
Медведев и Хачанов рвутся в 3-й круг Майами. Потапова победила, а Самсонова — нет. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023