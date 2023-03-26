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Даниил Медведев с разгромной победы стартовал на турнире в Майами

Даниил Медведев с разгромной победы стартовал на турнире в Майами
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Российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на турнире в Майами. Во втором круге турнира россиянин обыграл представителя Испании Роберто Карбальес-Баэну со счётом 6:1, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 часа 3 минуты. За это время Медведев сделал три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 из 1 брейк-пойнта. На счету испанца два эйса и одна двойная ошибка.

В третьем круге Медведев сыграет со словацким теннисистом Алексом Молчаном, который ранее обыграл японца Йосихито Нисиоку.

Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.

Майами (м). 2-й круг
26 марта 2023, воскресенье. 02:10 МСК
Роберто Карбальес-Баэна
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Комментарии
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