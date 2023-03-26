Даниил Медведев с разгромной победы стартовал на турнире в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на турнире в Майами. Во втором круге турнира россиянин обыграл представителя Испании Роберто Карбальес-Баэну со счётом 6:1, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 часа 3 минуты. За это время Медведев сделал три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 из 1 брейк-пойнта. На счету испанца два эйса и одна двойная ошибка.

В третьем круге Медведев сыграет со словацким теннисистом Алексом Молчаном, который ранее обыграл японца Йосихито Нисиоку.

Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.