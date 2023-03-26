Норри проиграл 65-й ракетке мира Баррере и выбыл из турнира в Майами

Британский теннисист Кэмерон Норри (12-я ракетка мира) проиграл французу Грегуару Баррере (65-я ракетка мира) во втором круге турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
Француз победил со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час и 2 минуты. За это время Баррер сделал семь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три из восьми заработанных брейк-пойнта. В свою очередь, Норри подал три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.
В третьем круге Грегуар встретится с американцем Кристофером Юбэнксом (119-я ракетка мира).
Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.
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