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Тиафо обыграл Ватануке и вышел в третий круг турнира в Майами

Тиафо обыграл Ватануке и вышел в третий круг турнира в Майами
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (14-я ракетка мира) переиграл японца Йосуке Ватануке (123-я ракетка мира) во втором круге турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Фрэнсис победил со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа и 49 минут. За это время американец сделал 12 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 из 14 заработанных брейк-пойнта. В свою очередь, Ватануке подал 17 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три из шести возможных брейк-пойнта.

В третьем круге Тиафо встретится с итальянцем Лоренцо Сонего (59-я ракетка мира).

Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.

Майами (м). 2-й круг
26 марта 2023, воскресенье. 04:25 МСК
Йосуке Ватануки
Япония
Йосуке Ватануки
Й. Ватануки
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 3 4
6 5 		7 7 6
         
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
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