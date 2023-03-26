Тиафо обыграл Ватануке и вышел в третий круг турнира в Майами

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (14-я ракетка мира) переиграл японца Йосуке Ватануке (123-я ракетка мира) во втором круге турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Фрэнсис победил со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа и 49 минут. За это время американец сделал 12 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 из 14 заработанных брейк-пойнта. В свою очередь, Ватануке подал 17 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три из шести возможных брейк-пойнта.

В третьем круге Тиафо встретится с итальянцем Лоренцо Сонего (59-я ракетка мира).

Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.