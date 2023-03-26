Майами-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей пятого игрового дня

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 26 марта, в Майами (США) прошёл пятый игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами мужской части соревнований.

Александр Ковачевич (США) — Франсиско Серундоло (Аргентина) — 4:6, 4:6;

Борна Чорич (Хорватия) — Кристофер Юбэнкс (США) — 6:3, 4:6, 2:6;

Ришар Гаске (Франция) — Стефанос Циципас (Греция) — неявка;

Иржи Легечка (Чехия) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:4, 6:4;

Себастьян Баэс (Аргентина) — Кристьян Гарин (Чили) — 6:7 (2:7), 3:6;

Маккензи Макдональд (США) — Маттео Берреттини (Италия) — 7:6 (10:8), 7:6 (10:5);

Йосихито Нисиока (Япония) — Алекс Молчан (Словакия) — 6:7 (5:7), 6:1, 2:6;

Алекс де Минор (Австралия) — Кентен Алис (Франйия) — 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (8:10);

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Тьяго Монтейро (Бразилия) — 7:6 (7:5), 7:6 (10:8);

Даниэль Эванс (Великобритания) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:4, 3:6, 2:6;

Хуберт Хуркач (Польша) — Танаси Коккинакис (Австралия) — 6:7 (10:12), 7:6 (9:7), 7:6 (8:6);

Карен Хачанов (Россия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:1, 3:6, 6:3;

Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Даниил Медведев (Россия) — 1:6, 2:6;

Йосуке Ватануки (Япония) — Фрэнсис Тиафо (США) — 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 4:6;

Грегуар Баррер (Франция) — Кэмерон Норри — 6:3, 6:2;

Адриан Маннарино (Франция) — Бен Шелтон (США) — 6:4, 3:6, 6:1.

С полными результатами турнира можно ознакомиться здесь.

Матчи основной сетки «Мастерса» в Майами пройдут с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд соревнований у мужчин составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.