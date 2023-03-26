Видеообзор разгромной победы Даниила Медведева на старте «Мастерса» в Майами

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала видеообзоры матчей 5-го игрового для на турнире серии «Мастерс» в Майами (США).
В подборку попал стартовый поединок чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева. Напомним, Медведев (4) одержал разгромную победу над представителем Испании Роберто Карбальес-Баэной со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 часа 3 минуты.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP
Также в ролике представлены обзоры матчей: Фрэнсис Тиафо (США, 12) – Йосуке Ватануки (Япония, Q) – 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 6:4; Хуберт Хуркач (Польша, 8) – Танаси Коккинакис (Австралия, LL) – 6:7 (10:12), 7:6 (9:7), 7:6 (8:6); Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) – Тьяго Монтейро (Бразилия) – 7:6 (7:5), 7:6 (10:8).
- 26 марта 2023
-
10:02
-
09:34
-
09:23
-
09:00
-
07:13
-
06:12
-
05:47
-
04:34
-
04:01
-
03:56
-
03:40
-
03:14
-
01:26
-
01:21
-
00:46
-
00:41
-
00:27
-
00:05
-
00:03
- 25 марта 2023
-
23:31
-
23:04
-
22:51
-
22:17
-
21:45
-
21:12
-
20:30
-
20:19
-
18:48
-
17:48
-
17:21
-
17:08
-
16:24
-
15:00
-
14:13
-
11:57