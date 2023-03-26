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Видеообзор разгромной победы Даниила Медведева на старте «Мастерса» в Майами

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала видеообзоры матчей 5-го игрового для на турнире серии «Мастерс» в Майами (США).

В подборку попал стартовый поединок чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева. Напомним, Медведев (4) одержал разгромную победу над представителем Испании Роберто Карбальес-Баэной со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 часа 3 минуты.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

Также в ролике представлены обзоры матчей: Фрэнсис Тиафо (США, 12) – Йосуке Ватануки (Япония, Q) – 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 6:4; Хуберт Хуркач (Польша, 8) – Танаси Коккинакис (Австралия, LL) – 6:7 (10:12), 7:6 (9:7), 7:6 (8:6); Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) – Тьяго Монтейро (Бразилия) – 7:6 (7:5), 7:6 (10:8).