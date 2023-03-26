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Майами-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 5-го игрового дня

Майами-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 5-го игрового дня
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В Майами (США) прошёл пятый игровой день теннисного турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами данных соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами. Результаты пятого игрового дня

Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) – Людмила Самсонова (Россия, 12) – 5:7, 7:6, 6:3.
Елена Остапенко (Латвия, 24) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 13) – 6:2, 4:6, 6:3.
Анастасия Потапова (Россия, 27) – Кори Гауфф (США, 6) – 6:7, 7:5, 6:2.
Магда Линетт (Польша, 20) – Виктория Азаренко (Беларусь, 14) – 7:6, 2:6, 6:4.
Джессика Пегула (США, 3) – Даниэль Коллинз (США, 30) – 6:1, 7:5.
Елена Рыбакина (Казахстан, 10) – Паула Бадоса (Испания, 21) — 3:6, 7:5, 6:3.
Элисе Мертенс (Бельгия) – Петра Мартич (Хорватия, 29) – 6:4, 6:3.

Турнир WTA-1000 в Майами. Сетка
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Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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