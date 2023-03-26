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Анастасия Потапова опубликовала солнечное фото из Майами с Александром Шевченко

26-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях совместное фото со 101-й ракеткой мира, соотечественником Александром Шевченко.

«Завтрак», — подписала фото Потапова, добавив эмодзи «выдра» и «пальма». Шевченко в своих социальных сетях сделал репост этого снимка.

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Спортсмены в данный момент находятся в Майами (США), где проходят престижные турниры WTA-1000 и «Мастерс».

Потапов ранее пробилась в 1/8 финала соревнований, в упорной борьбе обыграв шестую ракетку мира, 19-летнюю американку Кори Гауфф со счётом 6:7 (8:10), 7:5, 6:2. Следующей соперницей 21-летней Потаповой станет китаянка Чжэн Циньвэнь (23).

Шевченко же начинал «Мастерс» в Майами с квалификации, в которой проиграл в первом же матче чилийцу Алехандро Табило со счётом 6:4, 1:6, 4:6.