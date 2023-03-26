«Мне было очень лень». Кори Гауфф назвала причины поражения от Потаповой в Майами

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2022, шестая ракетка мира, американка Кори Гауфф прокомментировала поражение от россиянки Анастасии Потаповой в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

«Игра не клеилась. Даже выиграв первый сет и ведя с брейком во втором, я действовала не так, как должна была.То, куда меня завёл этот матч, связано с психологией, а не с самой игрой. Думаю, из-за этого я проигрывала и все другие матчи в этом сезоне. Везде, где я терпела поражения, причиной было именно это. Думаю, мне нужно стараться использовать это скорее как один из многих инструментов, а не как оружие.

Мне нужно изменить психологический подход к игре и не зависеть от него так сильно. Иногда я действую слишком пассивно, потому что знаю, что всё равно доберусь до мячей. Все, кто сейчас хорошо себя чувствуют в женском туре, играют в силовой теннис. И не то чтобы у меня не было возможности играть так же. Она точно есть, тут вопрос скорее в принятии первого решения.

Думаю, я много ошибалась в позиционной игре. Мне было очень лень её строить. Пожалуй, я должна поработать над этим», — приводит слова Гауфф Tennis Majors.