Майами-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 6-го игрового дня

Сегодня, 26 марта, в Майами (США) стартует шестой игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием данных соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Майами. Расписание шестого игрового дня
Диего Шварцман (Аргентина, 31) – Хольгер Руне (Дания, 7) – матч начнётся приблизительно в 19:30 мск.
Тейлор Фритц (США, 9) – Денис Шаповалов (Канада, 24) – матч начнётся приблизительно в 20:30 мск.
Миомир Кецманович (Сербия, 29) – Андрей Рублёв (Россия, 6) – матч начнётся приблизительно в 21:00 мск.
Карлос Алькарас (Испания, 1) – Душан Лайович (Сербия) – матч начнётся приблизительно в 22:00 мск.
Янник Синнер (Италия, 10) – Григор Димитров (Болгария, 21) – матч начнётся не ранее 2:00 мск.
Каспер Рууд (Норвегия, 3) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, 26) – матч начнётся не ранее 3:30 мск.
Полное расписание доступно здесь.
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