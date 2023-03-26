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Грачёва уверенно разобралась с Фрех и вышла в четвёртый круг турнира в Майами

Грачёва уверенно разобралась с Фрех и вышла в четвёртый круг турнира в Майами
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105-я ракетка мира, российская теннисистка Варвара Грачёва не оставила шансов 54-му номеру рейтинга WTA польке Магдалене Фрех (6:1, 6:2) в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Майами (США).

Продолжительность матча составила 1 час 10 минут.

Россиянка сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Её соперница ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из двух.

Следующей соперницей Грачёвой станет победительница противостояния Петра Квитова (Чехия) — Донна Векич (Хорватия).

Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей победительницей является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.

Майами (ж). 3-й круг
26 марта 2023, воскресенье. 18:10 МСК
Магдалена Фрех
Польша
Магдалена Фрех
М. Фрех
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Варвара Грачёва
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
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