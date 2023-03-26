Грачёва уверенно разобралась с Фрех и вышла в четвёртый круг турнира в Майами

105-я ракетка мира, российская теннисистка Варвара Грачёва не оставила шансов 54-му номеру рейтинга WTA польке Магдалене Фрех (6:1, 6:2) в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Майами (США).

Продолжительность матча составила 1 час 10 минут.

Россиянка сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Её соперница ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из двух.

Следующей соперницей Грачёвой станет победительница противостояния Петра Квитова (Чехия) — Донна Векич (Хорватия).

Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей победительницей является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.