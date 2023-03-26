Пол обыграл Давидович-Фокину в третьем круге Miami Open
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19-я ракетка мира, американский теннисист Томми Пол в двух сетах нанёс поражение 25-му номеру рейтинга ATP испанцу Алехандро Давидович-Фокине (6:3, 7:5) в матче третьего круга Miami Open.
Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты.
Американец сделал восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Его соперник три раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести.
Следующим соперником Пола станет победитель противостояния Карлос Алькарас (Испания) — Душан Лайович (Сербия).
Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующим победителем является первая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас.
Майами (м). 3-й круг
26 марта 2023, воскресенье. 18:10 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
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Томми Пол
Т. Пол
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