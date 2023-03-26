Андрееску обыграла Кенин и вышла в четвертый круг Miami Open

31 ракетка мира, канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла американку Софию Кенин (6:4, 6:4) в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Майами (США).

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. За это время Андрееску сделала семь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из трех брейк-поинтов. Её соперница сделала один эйс, допустила три двойные ошибок и реализовала один брейк-поинт.

Следующей соперницей канадской спортсменки станет победительница пары Александрова (Россия) — Бенчич (Швейцария), который проходит в эти минуты.

Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8.8 млн. Его действующей победительницей является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.