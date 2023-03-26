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Рублёв без проблем взял первый сет у Кецмановича в третьем круге Miami Open

Рублёв без проблем взял первый сет у Кецмановича в третьем круге Miami Open
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В эти минуты в Майами (США) проходит матч третьего круга турнира ATP-1000, в котором седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв играет с представителем Сербии Миомиром Кецмановичем (35-е место в мировом рейтинге).

Позади первый сет, который уверенно выиграл россиянин, отдав сопернику только один гейм (6:1).

Майами (м). 3-й круг
26 марта 2023, воскресенье. 21:10 МСК
Миомир Кецманович
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Победитель этого матча сыграет в четвёртом круге с победителем противостояния Янник Синнер (Италия) — Григор Димитров (Болгария).

Напомним, в матче второго круга Рублёв оказался сильнее американца Джеффри-Джона Вулфа.

Турнир проходит с 22 марта по 2 апреля. Его призовой фонд составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас.

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