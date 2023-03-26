Рублёв без проблем взял первый сет у Кецмановича в третьем круге Miami Open
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В эти минуты в Майами (США) проходит матч третьего круга турнира ATP-1000, в котором седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв играет с представителем Сербии Миомиром Кецмановичем (35-е место в мировом рейтинге).
Позади первый сет, который уверенно выиграл россиянин, отдав сопернику только один гейм (6:1).
Майами (м). 3-й круг
26 марта 2023, воскресенье. 21:10 МСК
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 2
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
Победитель этого матча сыграет в четвёртом круге с победителем противостояния Янник Синнер (Италия) — Григор Димитров (Болгария).
Напомним, в матче второго круга Рублёв оказался сильнее американца Джеффри-Джона Вулфа.
Турнир проходит с 22 марта по 2 апреля. Его призовой фонд составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас.
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