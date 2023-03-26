Александрова обыграла Бенчич в третьем круге турнира в Майами

Российская теннисистка Екатерина Александрова (18-я ракетка мира) вышла в четвёртый круг проходящего в эти дни турнира WTA-1000 в Майами (США), обыграв девятый номер мирового рейтинга швейцарку Белинду Бенчич (7:6(10:8), 6:3).

Продолжительность матча составила 1 час 55 минут.

Россиянка сделала восемь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти. Бенчич четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

Следующей соперницей Александровой станет чемпионка US Open – 2019 канадская теннисистка Бьянка Андрееску.

Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей победительницей является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.