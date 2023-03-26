Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александрова обыграла Бенчич в третьем круге турнира в Майами

Александрова обыграла Бенчич в третьем круге турнира в Майами
Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Александрова (18-я ракетка мира) вышла в четвёртый круг проходящего в эти дни турнира WTA-1000 в Майами (США), обыграв девятый номер мирового рейтинга швейцарку Белинду Бенчич (7:6(10:8), 6:3).

Продолжительность матча составила 1 час 55 минут.

Россиянка сделала восемь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти. Бенчич четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

Следующей соперницей Александровой станет чемпионка US Open – 2019 канадская теннисистка Бьянка Андрееску.

Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей победительницей является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.

Майами (ж). 3-й круг
26 марта 2023, воскресенье. 20:15 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 10 		6  
6 8 		3  
         
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Материалы по теме
Потапова совершила камбэк в матче с наследницей Серены! И вышла на обидчицу Самсоновой
Потапова совершила камбэк в матче с наследницей Серены! И вышла на обидчицу Самсоновой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023