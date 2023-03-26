Александрова обыграла Бенчич в третьем круге турнира в Майами
Поделиться
Российская теннисистка Екатерина Александрова (18-я ракетка мира) вышла в четвёртый круг проходящего в эти дни турнира WTA-1000 в Майами (США), обыграв девятый номер мирового рейтинга швейцарку Белинду Бенчич (7:6(10:8), 6:3).
Продолжительность матча составила 1 час 55 минут.
Россиянка сделала восемь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти. Бенчич четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.
Следующей соперницей Александровой станет чемпионка US Open – 2019 канадская теннисистка Бьянка Андрееску.
Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей победительницей является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.
Майами (ж). 3-й круг
26 марта 2023, воскресенье. 20:15 МСК
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Комментарии
- 26 марта 2023
-
22:24
-
22:12
-
22:11
-
21:57
-
21:43
-
21:21
-
21:01
-
20:52
-
19:46
-
19:21
-
19:00
-
18:00
-
17:47
-
15:38
-
15:18
-
15:00
-
14:01
-
12:30
-
11:05
-
10:02
-
09:34
-
09:23
-
09:00
-
07:13
-
06:12
-
05:47
-
04:34
-
04:01
-
03:56
-
03:40
-
03:14
-
01:26
-
01:21
-
00:46
-
00:41
Партнерский контент