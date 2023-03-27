Стало известно примерное время начала матчей Медведева и Хачанова в 3-м круге Miami Open

ATP и WTA опубликовали расписание седьмого игрового дня проходящего в эти дни турнира Miami Open. Соревнования продлятся до 5 апреля.
Начало матчей россиян
Карен Хачанов (Россия, 16) — Иржи Легечка (Чехия, 44) — не ранее 18:00
Даниил Медведев (Россия, 5) — Алекс Молчан (Словакия, 56) — не ранее 2:00
Отметим, что в этот день сыграют все матчи четвёртого круга (1/8 финала) у женщин.
Матч Анастасия Потапова (Россия, 26) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) поставлен вторым по очереди на корте Butch Buchholz, матчи на котором начнутся не ранее 18:00.
Матч Варвара Грачёва (Россия, 54) — Петра Квитова (Чехия, 12) поставлен четвёртым по очереди на корте Butch Buchholz, матчи на котором начнутся не ранее 18:00.
Екатерина Александрова (Россия, 18) — Бьянка Андрееску (Канада, 31) — не ранее 2:00.
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