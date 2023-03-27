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Алькарас обыграл Лайовича и вышел в четвёртый круг Miami Open

Алькарас обыграл Лайовича и вышел в четвёртый круг Miami Open
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Первая ракетка мира, действующий победитель турнира, теннисист из Испании Карлос Алькарас обыграл серба Душана Лайовича (76-я ракетка мира) со счётом 6:0, 7:6 (7:5) в матче третьего круга турнира «Мастерс» в Майами (США).

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. За это время испанец сделал три подачи навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. Его соперник не сделал ни одного эйса и реализовал один брейк-пойнт из трёх. Оба спортсмена не допустили ни одной двойной ошибки.

Следующим соперником Алькараса станет американец Томми Пол, который обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (6:3, 7:5).

Турнир проходит в Майами с 22 марта по 2 апреля. Его призовой фонд составляет $ 8,8 млн.

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